Volleyball: Champion Berlin verliert Finalauftakt

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys ist zum Auftakt des Play-off-Finales in der Volleyball-Bundesliga leicht überraschend in Rückstand geraten. Der Hauptstadt-Klub musste nach zuletzt sieben Titelgewinnen in Serie in eigener Halle im ersten Duell der Dauerrivalen und Rekordmeister mit dem VfB Friedrichshafen durch ein 2:3 (22:25, 25:18, 25:21, 20:25, 11:15) seine erste Niederlage in der K.o.-Phase der laufenden Saison quittieren.