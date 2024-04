Volleyball: Einsatz von Berliner Schott ungewiss

Ein Einsatz von Kapitän Ruben Schott von den Berlin Recycling Volleys im dritten Finalspiel der Volleyball-Bundesliga ist weiter ungewiss. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag ergab eine Außenbandverletzung am linken Sprunggelenk.

Ob Schott am kommenden Samstag (18.00 Uhr) im möglicherweise entscheidenden dritten Duell gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen spielen kann, werde „kurzfristig entschieden, teilte der Hauptstadt-Klub mit. Schotts Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris sei aber nicht gefährdet.