Volleyball: Friedrichshafen erzwingt Spiel fünf

Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat in der Volleyball-Bundesliga (VBL) das vorzeitige Play-off-Aus verhindert und träumt weiter vom erneuten Einzug in das Endspiel. Im vierten Spiel der Halbfinalserie gegen die Helios Grizzlys Giesen setzte sich Friedrichshafen mit 3:0 (25:21, 27:25, 25:20) durch und glich zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt damit am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) in Giesen.