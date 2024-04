Volleyball: Friedrichshafen zieht ins Finale ein

Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat in den Play-offs der Volleyball-Bundesliga den Heimnimbus von Überraschungsteam Helios Grizzlys Giesen gebrochen und mit einem Sieg im packenden Entscheidungsspiel den Einzug ins Finale geschafft. Friedrichshafen setzte sich am Mittwochabend im fünften Halbfinale bei den in dieser Saison daheim ungeschlagenen Niedersachsen 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:22) durch.

In den Endspielen um die Meisterschaft trifft Friedrichshafen auf Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys, der in den K.o.-Spielen bislang ohne Matchverlust ist. Auch das Finale wird nach dem Modus "best of five" ausgetragen. Berlin kann seinen achten Titel in Serie holen, für den VfB wäre es der erste Triumph seit 2015.