Volleyball: Peter kehrt nach Friedrichshafen zurück

Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen startet mit Rückkehrer Tim Peter ins neue Jahr. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wechselt der Außenangreifer nur 244 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Häfler wieder an den Bodensee und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Der 27 Jahre alte Nationalspieler wird laut Mitteilung schon für die Auswärtspartie am 10. Januar bei den WWK Volleys Herrsching spielberechtigt sein.