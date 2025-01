Baden Volleys und Trainer Bonelli beenden Zusammenarbeit

Die Baden Volleys SSC Karlsruhe und Cheftrainer Antonio Bonelli gehen nach der Saison getrennte Wege. Das teilte der Verein aus der Volleyball Bundesliga (VBL) am Donnerstag mit. Der Nachfolger des 46-Jährigen steht noch nicht fest.

Bonelli hatte die Baden Volleys 2019 als Cheftrainer übernommen und mit dem Team 2022 sowie 2023 die Zweitliga-Meisterschaft gefeiert. 2023 führte er die Karlsruher zudem in die Bundesliga, zu den größten Erfolgen in seiner Amtszeit zählen das Erreichen der Play-offs in der Premierensaison sowie das Viertelfinale des DVV-Pokals 2024.