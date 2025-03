Berliner "Top-Prioritäten": Vom Pokal Richtung Meisterschaft

Hanes überragt bei BR Volleys

Dabei war Hanes, oft der überragende Spieler des Rekordmeisters, ausgerechnet im Pokalfinale am Sonntag lange vergleichsweise unauffällig geblieben. In der entscheidenden Phase, als Berlin der Titel bei einem 1:2-Satzrückstand schon aus den Händen zu gleiten drohte, drehte der Amerikaner voll auf. Im vierten Satz schmetterte er beim Stand von 16:16 vier Aufschläge kompromisslos ins Feld, peitschte immer wieder sich selbst und sein Team an.

Mit dem Momentum im Rücken war der dritte Pokalsieg in Folge für die Volleys im Tiebreak dann nur noch Formsache. Die Trophäe dürfte in diesem Jahr noch ein bisschen mehr aus Sicht der Berliner glänzen. Denn das bittere Aus in der Champions League gegen den Ligakonkurrenten SVG Lüneburg nur vier Tage zuvor habe dann doch „ein bisschen am Selbstvertrauen genagt“, gab Kapitän Ruben Schott zu. Einen Zustand, den man in der Hauptstadt beim Serienmeister eigentlich nicht kennt.