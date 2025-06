Nationalspieler verlängert Vertrag

Volleyball -Nationalspieler Tim Peter bleibt dem Bundesligisten VfB Friedrichshafen erhalten. Wie der Verein vom Bodensee am Mittwoch mitteilte, verlängerte der 27 Jahre alte Außenangreifer seinen Vertrag und schlägt ein weiteres Jahr für den VfB auf.

„Ich bin überzeugt von der Mannschaft, die wir haben werden, und möchte ein Teil dieses Erfolgs sein. Die Bedingungen in Friedrichshafen sind ideal, um sich weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele zu verfolgen“, sagte Peter, der in seine vierte Saison in Friedrichshafen geht.