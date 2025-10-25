Berlin Volleys in der Krise: Serienmeister kassiert zweite Pleite

SID 25.10.2025 • 06:37 Uhr Volleyball-Rekordmeister BR Volleys befindet sich zum Saisonstart in einer äußerst ungewohnten Position.

Der große Volleyball-Dominator des letzten Jahrzehnt stapelt plötzlich ziemlich tief. „Wir haben uns schwergetan, dagegenzuhalten“, resümierte Diagonalangreifer Daniel Malescha vom Serienmeister Berlin Recycling Volleys nach dem zweiten Spieltag in der Volleyball-Bundesliga (VBL).

So ganz konnte er die nächste Niederlage wohl auch nicht glauben: „Nach dem straffen Programm war es in diesem Auswärtsspiel ein kleiner Schritt nach vorn, aber es ist weit entfernt von unserem Anspruch.“

Serienmeister Berlin Volleys stolpern gegen Düren

Mit 2:3 (16:25, 25:18, 25:22, 23:25, 9:15) unterlag die Mannschaft von Trainer Joel Banks dem Spitzenreiter SWD powervolleys Düren, der überraschende Fehlstart der Hauptstädter ist damit perfekt.

Denn „Schritte nach vorne“ brauchte es in Berlin zumindest aus tabellarischer Sicht eigentlich schon lange nicht mehr - schließlich marschieren die Volleys bereits seit fast einem Jahrzehnt beständig an der Spitze der Liga. 2016 krönte sich der Hauptstadtverein zum siebten Mal zum deutschen Meister, abgegeben hat die Mannschaft diesen Titel seither nicht mehr

Früher Dämpfer kratzt am Selbstverständnis der Volleys

Bereits drei Tage nach Saisonstart wankt das eigentlich so gefestigte Selbstbild der Berliner damit erheblich. „Positiv war der Kampfgeist und dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen“, zog Malescha, der als Topscorer mit 20 Punkten für die meiste Gegenwehr gesorgt hatte, ein ernüchterndes Fazit.

Das die Liga „interessant wird“, stellte indes bereits Kaweh Niroomand nach der deutlichen Auftaktpleite gegen den VfB Friedrichshafen fest, einen solchen Fehlstart hatte sich der Geschäftsführer der Volleys wohl aber trotzdem nicht vorgestellt. Schließlich setzte es in der gesamten Vorsaison nur eine einzige Hauptrunden-Pleite, Gegenwehr konnte damals nur Vizemeister SVG Lüneburg leisten.