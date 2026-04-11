Volleyball: Das Dauerduell elektrisiert

SID 11.04.2026 • 06:16 Uhr Seit 1998 ging der Titel entweder in die Hauptstadt oder an den Bodensee. Nun treffen beide Teams bereits im Halbfinale aufeinander.

Ruben Schott staunte nicht schlecht. „Es war abzusehen, dass wir wieder auf Friedrichshafen treffen werden“, sagte der Kapitän des Volleyball-Serienmeisters Berlin Recycling Volleys vor der nächsten Runde im Dauerduell: „Trotzdem ist es natürlich krass, dass es erstmals seit 14 Jahren ein Halbfinale ist, nachdem wir so viele Finals gegen sie gespielt haben.“

Halbfinal-Showdown in der Schmeling-Halle

Am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) steht Spiel eins in der Berliner Max-Schmeling-Halle an. Gesucht wird dieses Mal aber nicht der neue Bundesliga-Titelträger, sondern eben „nur“ der Finalgegner der SVG Lüneburg oder der SWD powervolleys Düren. „Am Gefühl“ ändere das ungewohnt frühe Aufeinandertreffen „nichts“, sagte Schott, „es hat Endspielcharakter. Do-or-die im Halbfinale eben.“

Dass beide Mannschaften in dieser Saison nur zwei Siege für den Einzug in das Finale benötigen, missfällt dem 31-Jährigen. Er finde es „schade, dass die Serie nur im ‚best-of-three‘ ausgetragen wird“, meinte Schott: „Wir befinden uns im Saisonfinale, es geht um alles, und da würde ein ‚best-of-five‘ der Sache gerechter werden. Aber wir nehmen die Situation so an.“

Häfler wittern Chance im Kurz-Format

Das gilt auch für die Häfler, die im verkürzten Modus ihre Chance wittern. „Da wir in der Tabelle einen Platz weiter unten stehen, ist es für uns natürlich besser, Berlin nur in zwei von drei Spielen schlagen zu müssen als in drei von fünf“, sagte Trainer Adam Swaczyna.