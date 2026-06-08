Volleyball: 2,11-Meter-Hüne wechselt innerhalb der Bundesliga

SID 08.06.2026 • 18:59 Uhr Caleb Lipscomb wechselt innerhalb der Volleyball-Bundesliga den Klub. Der neue Verein freut sich über die Verpflichtung des 2,11-Meter-Hünen.

Verstärkung für die Barock Volleys Ludwigsburg: Wie der Klub am Montag bekannt gab, wechselt zur neuen Saison der amerikanische Mittelblocker Caleb Lipscomb zu dem Team.

Der 23-Jährige kommt vom Konkurrenten Netzhoppers KW, dort hatte er sein erstes Profijahr in der Volleyball-Bundesliga verbracht.

Cheftrainer sieht „großes Potenzial“ bei Lipscomb

Cheftrainer Patrick Steuerwald freut sich auf den Neuzugang: „Mit Calebs 2,11 Metern vergrößern wir uns in der Mitte und verstärken unsere Präsenz am Netz“, wurde er zitiert. Zudem habe Lipscomb auch in den Bereichen Angriff und Aufschlag „großes Potenzial“.

Lipscomb hatte zu Beginn seiner Laufbahn zunächst Erfahrungen im College-Volleyball in den USA gesammelt, bevor er in der vergangenen Saison erstmals in der Bundesliga auflief.