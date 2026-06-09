Internationaler Star-Trainer heuert in Berlin an

SID 09.06.2026 • 12:05 Uhr Der 65-Jährige Andrea Anastasi war Spieler Welt- und Europameister, nun soll er die BR Volleys zu Erfolgen führen.

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat Andrea Anastasi als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, kehrt der 65-jährige Italiener, der zuletzt Pallavolo Piacenza trainierte, nach einer einjährigen Pause auf die Trainerbank zurück und übernimmt den Serienchampion zur kommenden Saison.

„Berlin ist ein wichtiger Klub in Europa. Ich war bereits mit meinen Teams aus Danzig, Warschau und Perugia in der Volleyball-Champions-League hier und jedes Mal begeistert von diesem Team und seinen Fans“, erklärte Anastasi.

In der vergangenen Saison hatten die Volleys gleich drei verschiedene Trainer: Nach der Entlassung von Joel Banks im Januar übernahm Alexandre Leal das Amt. Leal verließ die Hauptstädter jedoch im April mitten in den Playoffs aus familiären Gründen.

Berlin hofft auf Stabilität

Sein Nachfolger, der damalige Co-Trainer Markus Steuerwald, führte die Mannschaft schließlich zum Meistertitel. Zur neuen Saison wird Steuerwald jedoch Cheftrainer beim Ligakonkurrenten Grizzlys Giesen sein. Mit Anastasi soll nun wieder Stabilität auf der Trainerbank einkehren.