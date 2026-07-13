Volleyball: Bundesligist verlängert mit Trainer

SID 13.07.2026 • 13:30 Uhr Volleyball-Bundesligist Friedrichshafen verlängert mit seinem Coach. Für die kommende Saison gibt es konkrete Ziele.

Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen setzt langfristig auf Cheftrainer Adam Swaczyna. Wie der frühere Serienmeister am Montag bekannt gab, wurde der Vertrag des Polen vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2029 verlängert.

„Auch wenn andere Teams angefragt haben, war ich mir immer sicher, dass meine Aufgabe in Friedrichshafen noch nicht erledigt ist“, sagte Swaczyna: „Ich möchte Titel gewinnen und dem Klub etwas von dem Vertrauen zurückgeben, das ich von Anfang an gespürt habe.“

Der 37-Jährige, der seit März parallel die österreichische Nationalmannschaft trainiert, hatte 2024 in Friedrichshafen übernommen. Der Klub vom Bodensee, der zuletzt 2015 deutscher Meister wurde, wartet seit dem Pokalerfolg von 2022 auf einen Titel.

Fokus auf DVV-Pokal-Erfolg

Trotz eines neu zusammengewürfelten Teams geht Swaczyna zuversichtlich in die neue Saison: „Ich hoffe, dass wir mit der Mischung aus Erfahrung und Talent erfolgreich sein können. Wichtig ist aber, dass wir ein Team formen, in dem alle dasselbe Ziel verfolgen. Wir wollen den Fans zeigen, dass wir für unsere Ziele auch leiden können.“