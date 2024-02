Volleyball-CL: Stuttgart feiert Überraschungssieg

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben sich im Viertelfinale der Champions League eine überraschend gute Ausgangsposition erkämpft. Das Team von Trainer Konstantin Bitter schlug den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul in eigener Halle mit 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10). Der deutsche Meister hatte dem Tabellenführer der türkischen Liga bereits in der Vorsaison ein 3:2 in Stuttgart abgerungen, damals war Fenerbahce jedoch ohne zahlreiche Stars angereist.