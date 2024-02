Volleyball-CL: Stuttgart steht im Viertelfinale

Stuttgart hatte am Samstag in der Liga eine herbe 0:3-Niederlage gegen Potsdam kassiert und den ersten Tabellenplatz an den SSC Palmberg Schwerin verloren. Das nächste Aufeinandertreffen mit Potsdam in der Meisterschaft folgt bereits am 17. Februar. Der ganz große Kracher steht jedoch am 3. März an, wenn die Dauer-Kontrahenten im Finale um den DVV-Pokal kämpfen.