Volleyball: CL-Niederlage für Deutschen Meister

Der Meister und Vizemeister können in der Königsklasse nicht jubeln. Es deutet sich ein heißer Kampf ums Weiterkommen an.

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart haben in der Champions League auch das zweite Gruppenspiel verloren. Das Team von Cheftrainer Konstantin Bitter verlor sein Heimspiel gegen den italienischen Vizemeister Savino del Bene Scandicci 0:3 (17:25, 22:25, 20:25) und muss nach der Auftaktniederlage beim polnischen Vertreter BKS Stal Bielsko-Biala (1:3) ums Weiterkommen bangen. Das dritte Gruppenspiel in der Königsklasse findet am 27. November bei CSO Voluntari aus Rumänien statt.