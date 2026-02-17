Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin droht in der Champions League das Aus.
Schwerin vor Champions-League-Aus
Gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara benötigten die Volleyballerinnen aus Schwerin im Rückspiel ein kleines Wunder.
Der deutsche Meister verlor das Hinspiel der Playoff-Runde gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara am Dienstagabend mit 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25).
Schwerin überzeugt nur im dritten Satz
Nur im dritten Satz waren die Schwerinerinnen dem hochkarätig besetzten Gegner wirklich gewachsen.
Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt, der Sieger der Playoff-Runde zieht ins Viertelfinale ein.