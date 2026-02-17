Schwerin vor Champions-League-Aus

SID 17.02.2026 • 20:43 Uhr Gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara benötigten die Volleyballerinnen aus Schwerin im Rückspiel ein kleines Wunder.

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin droht in der Champions League das Aus.

Der deutsche Meister verlor das Hinspiel der Playoff-Runde gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara am Dienstagabend mit 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25).

Schwerin überzeugt nur im dritten Satz

Nur im dritten Satz waren die Schwerinerinnen dem hochkarätig besetzten Gegner wirklich gewachsen.