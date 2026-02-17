Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
MOTORSPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Champions League Frauen>

Schwerin vor Champions-League-Aus

Schwerin vor Champions-League-Aus

Gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara benötigten die Volleyballerinnen aus Schwerin im Rückspiel ein kleines Wunder.
Der Dresdner SC und der SSC Palmberg Schwerin haben sich diese Saison schon mehrfach enge und hochklassige Duelle geliefert. Auch im dritten Match ging es heiß her, besonders ein Element machte am Ende den Unterschied.
SID
Gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara benötigten die Volleyballerinnen aus Schwerin im Rückspiel ein kleines Wunder.

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin droht in der Champions League das Aus.

Der deutsche Meister verlor das Hinspiel der Playoff-Runde gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara am Dienstagabend mit 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25).

Schwerin überzeugt nur im dritten Satz

Nur im dritten Satz waren die Schwerinerinnen dem hochkarätig besetzten Gegner wirklich gewachsen.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt, der Sieger der Playoff-Runde zieht ins Viertelfinale ein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite