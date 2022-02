Volleyball: Berlin trifft im Viertelfinale auf Trentino

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys trifft im Viertelfinale der Champions League auf den italienischen Vertreter Itas Trentino. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. Der Hauptstadtklub reist zuerst nach Italien (8./9./10. März), am 16. März findet das Rückspiel in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.