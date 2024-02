Champions League: BR Volleys erreichen Viertelfinale

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys hat im Nachsitzen das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Das Berliner Team von Trainer Joel Banks gewann auch das Playoff-Rückspiel beim früheren Königsklassensieger Tours VB 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).

Das Hinspiel hatte Berlin in der vergangenen Woche in eigener Halle 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22) gewonnen. Die Volleys hatten zuvor den Gruppensieg und damit den direkten Einzug in die Runde der letzten acht verpasst.