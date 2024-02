Champions League: BR Volleys verpassen Halbfinale

Die BR Volleys haben in der Champions League erneut das Halbfinale verpasst. Der deutsche Serienmeister unterlag im Viertelfinal-Rückspiel dem Mitfavoriten Trentino Volley aus Italien am Donnerstag mit 0:3 (19:25, 20:25, 22:25). Das Hinspiel hatte der Hauptstadtklub in eigener Halle ebenfalls deutlich 0:3 verloren.

Damit war für die Volleys in der Königsklasse bereits wie in den vergangenen drei Jahren in der Runde der besten Acht Schluss – jeweils gegen ein italienisches Team. Bereits 2021 und 2022 schieden die Berliner gegen Trentino aus, 2023 gegen Meister Perugia.