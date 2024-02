Champions League: BR Volleys vor dem Aus

Die BR Volleys stehen in der Champions League vor dem Aus im Viertelfinale. Der deutsche Meister unterlag dem Mitfavoriten Trentino Volley aus Italien im Hinspiel in eigener Halle deutlich mit 0:3 (18:25, 17:25, 17:25). Im Rückspiel am Donnerstag in einer Woche braucht das Berliner Team von Trainer Joel Banks mindestens einen 3:1-Sieg, um einen Entscheidungssatz bis 15 Punkte, den sogenannten "Golden Set", zu erzwingen.