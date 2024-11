Volleyball: Berlin startet mit Sieg in die Champions League

SID 12.11.2024 • 21:43 Uhr Der deutsche Serienmeister gibt gegen Ljubljana einen Satz ab, holt am Ende aber doch den wichtigen Erfolg zum Auftakt.

Die Berlin Recycling Volleys sind mit einem schwer erkämpften Heimsieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Der deutsche Volleyballmeister gewann am Dienstagabend gegen den slowenischen Titelträger ACH Volley Ljubljana mit 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:21) und holte so erste wichtige Punkte in Gruppe A. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Projekt Warschau aus Polen und der belgische Vertreter Greenyard Maaseik.

Berlins Topscorer in der Max-Schmeling-Halle war erneut Sommerneuzugang Jake Hanes, der US-Amerikaner führte das Team nach dem Satzausgleich der Slowenen im schwierigen dritten Durchgang zum wichtigen 2:1 und blieb auch in der Folge ein Garant für Punkte.

Der deutsche Serienmeister aus Berlin geht auch in der Königsklasse mit großen Ambitionen an den Start, erreichte zuletzt viermal in Folge das Viertelfinale. Weitere deutsche Starter in dieser Saison sind die Helios Grizzlys Giesen und SVG Lüneburg, beide starten am Mittwoch in den Wettbewerb.