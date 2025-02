Volleyball-CL: Lüneburg legt gegen Berlin vor

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben im deutschen Duell im Champions-League-Achtelfinale gegen die Berlin Recycling Volleys vorgelegt. Das Team von Trainer Stefan Hübner gewann in der eigenen Halle 3:2 und damit zum ersten Mal in den letzten vier direkten Duellen.

Am 14. September standen sich beide Teams im Halbfinale des Liga-Cups gegenüber, am 23. November im DVV-Pokal, am 7. Dezember in der Liga - jedes Mal hatte Berlin triumphiert. Außerhalb der Bundesliga trafen sie am Mittwoch zum dritten Mal in einem K.o.-Spiel aufeinander. Im Viertelfinale der Königsklasse wartet Warta Zawiercie.