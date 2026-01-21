Newsticker
CL-Pleite: Berlin Volleys 0:3 bei Titelträger Perugia

Volleyball: BR Volleys verlieren deutlich gegen Perugia

Vor dem Bundesliga-Topspiel kassiert der deutsche Serienmeister eine klare Niederlage in der Königsklasse.
SID
Der Titelverteidiger war eine Nummer zu groß: Die Berlin Recycling Volleys haben ihre erste Niederlage in der Champions League erlitten. Beim italienischen Topteam Sir Safety Perugia verlor der deutsche Volleyball-Serienmeister am dritten Spieltag 0:3 (13:25, 23:25, 14:25). Damit endete gegen den Titelträger aus der Vorsaison die sieben Spiele andauernde Siegesserie der Berliner – und die Generalprobe für das anstehende Bundesliga-Topspiel misslang.

Duo Leal/Steuerwald soll die Titelserie retten

Berlin hatte vor gut einer Woche seinen Cheftrainer Joel Banks entlassen. Der bisherige Assistenzcoach Alexandre Leal und Co-Trainer Markus Steuerwald sollen bis zum Saisonende das Team führen und den zehnten Meistertitel in Folge trotz des holprigen Saisonstarts doch noch möglich machen.

Gipfeltreffen in Lüneburg: Volleys jagen den Primus

Eine große Möglichkeit, weiter an den derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer heranzurücken bietet sich bereits am Wochenende: Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) sind die Verfolger aus Berlin zu Gast beim Ligaprimus SVG Lüneburg. Lüneburg, ebenfalls mit einer 0:3-Niederlage in der Königsklasse gegen Warta Zawiercie, führt die Tabelle drei Punkte vor den BR Volleys an.

