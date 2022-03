Corona-Chaos beim Dresdner SC: Details zur Absage des Finals im DVV-Pokal

Ursprünglich war das Spiel für Sonntag, 6. März um 14 Uhr in der SAP Arena in Mannheim geplant. Nun soll das Finale voraussichtlich am 19. oder 20. März (LIVE im TV auf SPORT1) stattfinden. Statt der Finalpartie ist nun die Bundesliga-Begegnung zwischen dem VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart angesetzt.