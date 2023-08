DVV-Frauen von Atmosphäre in Düsseldorf begeistert

Nach ihrem letzten EM-Auftritt in Düsseldorf schwärmten die deutschen Volleyballerinnen von der Atmosphäre im Castello. „Das Publikum war unbeschreiblich, so etwas habe ich noch nie in Deutschland erlebt, auch nicht in der Bundesliga“, sagte Kapitänin Lena Stigrot nach dem 0:3 (15:25, 20:25, 26:28) im fünften Gruppenspiel gegen Mitfavorit Türkei.