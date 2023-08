Volleyballerinnen verpassen vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Montag vor 2250 Zuschauern in Düsseldorf den zuvor sieglosen Schwedinnen mit 1:3 (25:13, 16:25, 18:25, 18:25). Trotzdem bietet sich bereits am Dienstag gegen Tschechien (20.00 Uhr) die nächste Möglichkeit auf das Ticket für die K.o.-Runde.