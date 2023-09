Fünfsatzkrimi: Türkische Volleyballerinnen holen EM-Titel

Die Weltranglistenersten aus der Türkei haben sich bei der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen den Titel gesichert. Im Duell mit den amtierenden Weltmeisterinnen setzten sich die Türkinnen am Sonntagabend in Brüssel in einem mitreißenden Finale mit 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13) durch.