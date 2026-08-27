Volleyball-EM der Frauen heute live: Deutschland - Polen im TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.08.2026 • 12:00 Uhr Das Ticket für das EM-Achtelfinale haben die deutschen Volleyballerinnen bereits sicher. Im letzten Vorrundenspiel gilt es, die Niederlage gegen die Türkei abzuhaken. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel gegen Polen verfolgen können.

Nach der Niederlage gegen Co-Gastgeber und Mitfavorit Türkei wollen die deutschen Volleyballerinnen bei der EM zurück in die Erfolgsspur.

Zum Abschluss der Vorrunde bekommt es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Donnerstag mit Polen zu tun. Los geht es gegen die aktuelle Nummer fünf der Welt um 15 Uhr.

Volleyball-EM heute live: So können Sie Deutschland – Polen live verfolgen

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Deutschland bereits für das WM-Achtelfinale qualifiziert

Das Ticket für das Achtelfinale hat das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli bereits sicher in der Tasche. Denn schon vor dem Spiel gegen die Türkei gab es Schützenhilfe für die DVV-Auswahl.

Weil sich die nun ausgeschiedenen Lettinnen einen Punkt gegen Slowenien erkämpften, kann sich Deutschland aufgrund der Spielkonstellation nicht mehr schlechter als Tabellenplatz vier platzieren.