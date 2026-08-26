Trotz Türkei-Pleite: Volleyballerinnen im EM-Achtelfinale

SID 26.08.2026 • 20:27 Uhr Gegen den EM-Favoriten zeigen die DVV-Frauen eine starke Leistung - und dürfen sich trotz Niederlage über das Weiterkommen freuen.

Die deutschen Volleyballerinnen dürfen sich trotz einer Niederlage über das Achtelfinale bei den Europameisterschaften freuen. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag am Mittwochabend in Istanbul zwar Gastgeber und Mitfavorit Türkei trotz guter Leistung mit 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 19:25), der für das Weiterkommen benötigte Platz unter den besten vier Nationen der Gruppe A ist der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) aber nicht mehr zu nehmen.

DVV-Frauen trotzen Weltranglisten-Dritten

Vor den vollen Rängen des Sinan Erdem Dome, der Platz für 16.500 Zuschauer bietet, zeigten die deutschen Spielerinnen um Kapitänin Camilla Weitzel eine couragierte Leistung und leisteten dem Weltranglisten-Dritten erbitterte Gegenwehr. Im zweiten Satz brachten die DVV-Frauen das so lautstarke Publikum teils zum Verstummen.

Am Ende erwies sich die Mannschaft um Starspielerin Melissa Vargas, mit 23 Punkten beste Scorerin der Partie, jedoch als zu stark. Aus dem Auftritt kann die Bregoli-Mannschaft jedoch einiges Selbstbewusstsein ziehen. Die meisten Punkte für die deutsche Mannschaft machte Außenangreiferin Lina Alsmeier (18 Punkte).

Polen wartet – Platz vier sicher

Positive Nachrichten gab es zudem bereits vor Spielbeginn: Weil sich eine knappe Stunde zuvor die nun ausgeschiedenen Lettinnen einen Punkt gegen Slowenien erkämpften, kann sich die DVV-Auswahl aufgrund der Spielkonstellation nicht mehr schlechter als Tabellenplatz vier platzieren.