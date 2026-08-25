Volleyball-EM: DVV-Frauen vor Einzug ins Achtelfinale

SID 25.08.2026 • 16:44 Uhr Mit sechs Punkten ist den deutschen Volleyballerinnen das Weiterkommen kaum noch zu nehmen. Zwei Vorrundenspiele stehen noch aus.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli schlug in Istanbul das sieglose Ungarn souverän mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:14) und feierte nach der Auftaktniederlage gegen Slowenien nun bereits den zweiten Erfolg nacheinander.

Beste Scorerin war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit 13 Zählern, Emilia Weske und Leana Grozer kamen auf zwölf Punkte.

„Wir hatten keinen besonders guten Start in das Turnier, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagte Anastasia Cekulaev: „Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft.“

Volleyball-EM: Deutschland trifft jetzt auf Gastgeber und Titelverteidiger

Mit sechs Punkten ist dem Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) der Einzug in die Runde der letzten 16 kaum noch zu nehmen. Die vier besten Mannschaften jeder Sechsergruppe erreichen das Achtelfinale, bei zwei verbleibenden Spielen stehen Ungarn und Lettland ohne Punkte da.

Schon am Mittwoch (15.00 Uhr/Sporteurope.TV) geht es für die deutsche Mannschaft gegen Gastgeber und Titelverteidiger Türkei weiter – vor mehr als 10.000 Zuschauern. „Wir freuen uns riesig darauf, vor den türkischen Fans zu spielen, und werden um jeden Ball kämpfen“, sagte Cekulaev. Am Donnerstag wartet zum Abschluss der Vorrunde mit Polen die Nummer fünf der Welt.