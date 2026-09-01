Deutschland nach Krimi im EM-Viertelfinale

SID 01.09.2026 • 17:39 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen stehen bei der EM erstmals seit 2019 wieder in der Runde der besten acht Mannschaften.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM ihr Minimalziel erreicht und sich in einem Tiebreak-Krimi in das Viertelfinale gekämpft.

Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich am Dienstag in einem intensiven Achtelfinale in Istanbul mit 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8) gegen Belgien durch und steht damit erstmals seit sieben Jahren auf europäischer Bühne wieder in der Runde der besten acht Teams.

Grozer glänzt: Deutschland im Viertelfinale

„Es war ein verrücktes Spiel. Es gab viele Höhen und Tiefen, aber es war wichtig, dass wir gekämpft haben, an uns geglaubt haben“, sagte Matchwinnerin Leana Grozer. Die 19 Jahre alte Außenangreiferin hatte als Topscorerin mit überragenden 28 Punkten einen großen Anteil am Weiterkommen der deutschen Mannschaft.

Im Viertelfinale, das am Donnerstag ebenfalls in Istanbul stattfindet, könnte es zu einem schnellen Wiedersehen mit Gastgeber Türkei kommen. Die Mitfavoritinnen, die der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der Gruppenphase bereits eine 1:3-Niederlage zugefügt hatten, treffen am Abend (18.00 Uhr) auf Aserbaidschan.

In das Duell mit dem Überraschungsteam Belgien, das sich als ungeschlagener Spitzenreiter in der Gruppe C vor den Niederlanden durchgesetzt hatte, war das DVV-Team selbstbewusst gegangen. Das Viertelfinale sei das „Minimalziel“, hatte Diagonalangreiferin Emilia Weske nach der Vorrunde, die Deutschland lediglich auf Platz vier abgeschlossen hatte, betont.

Deutschland stolpert in Satz eins

Das bis dahin letzte Aufeinandertreffen hatte das DVV-Team im Sommer für sich entschieden. Co-Kapitänin Lina Alsmeier hatte dem 3:0 in der Nations League jedoch keine große Bedeutung beimessen wollen. „Wir kennen Belgien und haben schon einmal gegen sie gespielt“, hatte die 26-Jährige erklärt: „Trotzdem ist das jetzt ein neues Spiel und eine neue Situation.“

Das war der deutschen Mannschaft in der Anfangsphase anzumerken. Bregoli sah sich nach einem wackligen Start beim Stand von 1:5 dazu gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Das DVV-Team kämpfte sich allmählich in die Partie, vor allem Co-Kapitänin Camilla Weitzel setzte im Angriff und Aufschlag erste Akzente. Dennoch musste Deutschland den ersten Satz verdient abgeben.