Volleyball-EM: Deutschland - Türkei heute live im TV, Stream und Ticker - Halbfinale steht auf dem Spiel

SPORT1 03.09.2026 • 15:00 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen treffen bei der EM im Viertelfinale auf die Türkei. Kann das DVV-Team die hohe Hürde nehmen?

Seit sieben Jahren waren die deutschen Volleyballerinnen nicht mehr in einem EM-Viertelfinale. Doch mit der Türkei wartet dort am Donnerstag (18.00 Uhr) eine wohl zu hohe Hürde.

Bereits in der Vorrunde unterlag Deutschland der Türkei mit 1:3. Auch die anderen vier Begegnungen im direkten Vergleich gingen zuletzt an die Türkei.

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Der Viertelfinal-Auftritt von Deutschland gegen die Türkei wird heute nicht im Free-TV übertragen. Es gibt lediglich einen kostenpflichtigen Livestream von sporteurope.tv. Die Partie kostet per Einzeloption 6,90 Euro. Der Preis für den Turnierpass liegt bei 19,90 Euro.

Große Hoffnung aus deutscher Sicht ruhen auf Leana Grozer, der Tochter von Georg Grozer. „Das war eine super Teamleistung von uns allen“, freute sich die Matchwinnerin nach dem 3:2 im Achtelfinale gegen Belgien erstmal über ihre Mannschaftskolleginnen. Natürlich sei sie jedoch auch „happy, dem Team mit meiner Leistung nochmal den extra Push zu geben.“

Die 19-Jährige präsentierte sich vor allem als herausragende Mentalitätsspielerin. Nach dem Holperstart im ersten Satz steuerte sie überragende 28 Punkte zum umjubelten Weiterkommen bei. Wichtig sei, „dass wir an uns geglaubt haben und viele Emotionen auf dem Spielfeld hatten“, erklärte die Außenangreiferin.

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