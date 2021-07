Volleyball: Georg Grozer spricht über Comeback in Nationalmannschaft und EM

Grozer: Ich werde nicht mehr von einem letzten Einsatz sprechen. Man sieht ja, was passieren kann. Es kommt auch darauf an, was der Körper noch schafft. Und man muss sehen, wann die Turniere stattfinden und ob ich das mit der Familie vereinbaren kann. Ich freue mich, dass es mir gut geht und ich das Niveau halten kann. So lange wie ich kann, werde ich sicherlich helfen wollen. Mein Herz schlägt für Volleyball.