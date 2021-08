Volleyball-EM: Rückkehrer Georg Grozer traut Deutschland Medaille zu

In der EM-Gruppenphase in Tallinn, in der es zudem gegen Frankreich, Estland, Lettland und die Slowakei geht, seien Fehler noch auszubügeln. Danach würden laut Grozer "Kopf und Herz entscheidend sein. Das hat nicht mehr mit Technik zu tun oder wie alt oder erfahren du bist. Die Sache wird im Kopf entschieden", sagte der Ausnahmespieler, der anderthalb Jahre nach seinem Rücktritt wieder an Bord ist und für sein Comeback zehn Kilogramm abgenommen hat.