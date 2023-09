DVV-Team nach hartem Kampf im EM-Achtelfinale ausgeschieden

Deutschlands Volleyballer sind bei der EM nach einem harten Kampf im Achtelfinale gescheitert. Im italienischen Bari unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski den Niederlanden trotz Aufholjagd 2:3 (20:25, 23:25, 25:22, 25:18, 12:15) und schied damit gleich in der ersten K.o.-Runde aus. Am Samstag konnte das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) erst zu spät an die gute Leistung aus dem Gruppenfinale gegen Welt- und Europameister Italien anknüpfen.

Davon war auf dem Feld anfangs jedoch wenig zu sehen. Während die Niederländer, die Deutschland in der EM-Vorbereitung noch geschlagen hatte, von Beginn an in ihr Spiel fanden, agierte die DVV-Auswahl zu fehlerhaft. Der erste Satz war schnell verloren, auch der zweite Durchgang ging nach einem Aufschlagfehler von Grozer an die Niederländer.