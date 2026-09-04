EM-Hiobsbotschaft für Deutschland!

SID 04.09.2026 • 12:18 Uhr Der 41 Jahre alte Routinier kann aufgrund von Verletzungsproblemen nicht am Turnier in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien nicht teilnehmen.

Deutschlands Volleyballer müssen bei der anstehenden Europameisterschaft (9. bis 26. September) ohne ihren wichtigsten Spieler auskommen. Für Ausnahmekönner Georg Grozer kommt der Kampf um den ersten EM-Titel der deutschen Geschichte wegen anhaltender körperlicher Probleme zu früh.

Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) auf Nachfrage des SID am Freitagvormittag bestätigte, wird Grozer derzeit individuell physiotherapeutisch betreut.

Der 41-Jährige, der das deutsche Nationalteam seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt, wird somit auch bei den abschließenden Länderspieltests gegen die Niederlande am Freitag und Samstag (jeweils 18.30 Uhr) in Potsdam fehlen. Grozer war später in die Vorbereitung eingestiegen und stellte jüngst selbst infrage, ob er am Turnier in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien teilnehmen könne.

Grozer-Ausfall ein herber Verlust für Deutschland

Für Deutschland ist der Ausfall des Routiniers ein herber Verlust, fehlt der Auswahl von Bundestrainer Massimo Botti damit ihr prägender Spieler: Der Diagonalangreifer führte den DVV unter anderem zu WM-Bronze 2014, EM-Silber 2017 und ins Viertelfinale bei Olympia 2024 in Paris, wo gegen den späteren Goldmedaillengewinner Frankreich Schluss war.