EM-Start: Kracher für Deutschland

Deutschland startet gegen die Türkei in die Volleyball-EM. Zum Auftakt in Cluj-Napoca wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf das DVV-Team.

Für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer beginnt am Donnerstag die Europameisterschaft. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca auf die Türkei. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr deutscher Zeit.

Die Türkei geht als Nummer zehn der Weltrangliste in das Turnier, Deutschland steht auf Rang zwölf. In der Nations League erreichten die Türken in diesem Sommer erstmals das Finalturnier und belegten dort Rang sechs.

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Deutschland reist mit Rückenwind nach Rumänien. In der EM-Vorbereitung gewann die DVV-Auswahl beide Testspiele gegen die Niederlande jeweils mit 3:0.

Allerdings muss Botti bei der Europameisterschaft auf Georg Grozer verzichten. Der 41 Jahre alte Diagonalangreifer zog sich kurz vor dem Turnier eine Nerveneinklemmung zu und wurde nicht rechtzeitig fit.

Deutschland ohne Grozer gefordert

„Es ist auch eine Chance, das nicht nur mit einer Persönlichkeit, sondern mit mehreren aufzufangen“, sagte Kapitän Jan Zimmermann vor dem EM-Start. Der Zuspieler verwies dabei auf die Erfahrung und den eingespielten Kern der deutschen Mannschaft.

Nach der Türkei warten in Gruppe D noch Lettland, Gastgeber Rumänien, die Schweiz und zum Abschluss Olympiasieger Frankreich. Die besten vier der sechs Teams erreichen das Achtelfinale.

Deutschland bestreitet alle fünf Vorrundenspiele in Cluj-Napoca. Die Europameisterschaft läuft bis zum 26. September und wird in Rumänien, Italien, Bulgarien und Finnland ausgetragen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.