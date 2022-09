Volleyball, WM: Erst Jubel, dann Klatsche für DVV-Team

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen verlor beim deutlichen 0:3 (17:25, 13:25, 24:26) gegen den Topfavoriten im polnischen Lodz zwar zum zweiten Mal in Folge, der vierte Platz in der Sechsergruppe ist den DVV-Frauen aber vor dem abschließenden Duell mit Kanada am Samstag (ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) nicht mehr zu nehmen. (Spielplan der Volleyball-WM)