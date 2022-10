Volleyball-WM: Brasilien erreicht Finale gegen Serbien

Die Volleyballerinnen aus Brasilien und Serbien bestreiten das Finale der WM in den Niederlanden und Polen. Die Brasilianerinnen setzten sich am Donnerstag in Apeldoorn 3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19) gegen Italien durch. Die Serbinnen hatten am Tag zuvor 3:1 gegen die USA gewonnen.