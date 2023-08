Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann sagen DM-Teilnahme ab

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihre Teilnahme an den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand kurzfristig abgesagt. „Wir müssen daran arbeiten, topfit zu werden, damit wir unsere Leistung verbessern können - vor allem für die WM“, sagte Ludwig in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte.