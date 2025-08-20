Volleyball: Bregoli nominiert WM-Kader

SID 20.08.2025 • 13:47 Uhr Angeführt werden die DVV-Frauen bei dem Turnier in Thailand von Kapitänin Camilla Weitzel.

Bundestrainer Giulio Bregoli hat seinen Kader für die Volleyball-WM in Thailand nominiert. Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot von Kapitänin Camilla Weitzel. Auf Zuspielerin Pia Kästner und Libera Annie Cesar müssen die DVV-Frauen bei dem Turnier (22. August bis 7. September) verletzungsbedingt verzichten.

Kästner, die zuletzt in der zweiten Woche der Nations League auf dem Feld gestanden hatte, fällt aufgrund einer erneuten Rücken-Operation aus. Das hatte der DVV bereits im Juli mitgeteilt. Für Cesar, die an einer Muskelverletzung laboriert, rückt Patricia Nestler vom Dresdner SC nach.

Das DVV-Team trifft zum Auftakt am Samstag (12.00 Uhr) in Phuket in der Gruppe G auf Kenia, am Montag (12.00 Uhr) geht es gegen Vietnam, zum Abschluss wartet am Mittwoch der Weltranglistendritte Polen (15.30 Uhr/alle ZDF-Livestream).

Das Aufgebot im Überblick