Volleyball: Bregoli nominiert WM-Kader

Bundestrainer Giulio Bregoli hat seinen Kader für die Volleyball-WM in Thailand nominiert. Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot von Kapitänin Camilla Weitzel. Auf Zuspielerin Pia Kästner und Libera Annie Cesar müssen die DVV-Frauen bei dem Turnier (22. August bis 7. September) verletzungsbedingt verzichten.
DVV-Kader für Volleyball-WM steht
Kästner, die zuletzt in der zweiten Woche der Nations League auf dem Feld gestanden hatte, fällt aufgrund einer erneuten Rücken-Operation aus. Das hatte der DVV bereits im Juli mitgeteilt. Für Cesar, die an einer Muskelverletzung laboriert, rückt Patricia Nestler vom Dresdner SC nach.
Das DVV-Team trifft zum Auftakt am Samstag (12.00 Uhr) in Phuket in der Gruppe G auf Kenia, am Montag (12.00 Uhr) geht es gegen Vietnam, zum Abschluss wartet am Mittwoch der Weltranglistendritte Polen (15.30 Uhr/alle ZDF-Livestream).
Das Aufgebot im Überblick
Anna Pogany (USA/LOVB Madison), Corina Glaab (Ladies in Black Aachen), Antonia Stautz (Allianz MTV Stuttgart), Lina Alsmeier (Italien/Igor Gorgonzola Novara), Lena Stigrot (Japan/Kurobe Aqua Fairies Toyama), Pia Timmer (USA/Atlanta Vibe), Hanna Orthmann (Türkei/Türk Hava Yollari SK), Emilia Weske (Italien/Volley Bergamo), Marie Schölzel (Japan/Queenseis Kariya), Anastasia Cekulaev (Italien/Reale Mutua Fenera Chieri ’76), Camilla Weitzel (Italien/Savino Del Bene Scandicci), Monique Strubbe (Italien/Volley Bergamo), Sarah Straube (Italien/Consolini Volley), Patricia Nestler (Dresdner SC)