Volleyball-WM Frauen

Volleyball: Bregoli nominiert WM-Kader

DVV-Kader für Volleyball-WM steht

Angeführt werden die DVV-Frauen bei dem Turnier in Thailand von Kapitänin Camilla Weitzel.
Weitzel (l.) und Straube (r.) starten in die WM
Weitzel (l.) und Straube (r.) starten in die WM
© IMAGO/Josh Hoffmann/SID
SID
Angeführt werden die DVV-Frauen bei dem Turnier in Thailand von Kapitänin Camilla Weitzel.

Bundestrainer Giulio Bregoli hat seinen Kader für die Volleyball-WM in Thailand nominiert. Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot von Kapitänin Camilla Weitzel. Auf Zuspielerin Pia Kästner und Libera Annie Cesar müssen die DVV-Frauen bei dem Turnier (22. August bis 7. September) verletzungsbedingt verzichten.

Kästner, die zuletzt in der zweiten Woche der Nations League auf dem Feld gestanden hatte, fällt aufgrund einer erneuten Rücken-Operation aus. Das hatte der DVV bereits im Juli mitgeteilt. Für Cesar, die an einer Muskelverletzung laboriert, rückt Patricia Nestler vom Dresdner SC nach.

Das DVV-Team trifft zum Auftakt am Samstag (12.00 Uhr) in Phuket in der Gruppe G auf Kenia, am Montag (12.00 Uhr) geht es gegen Vietnam, zum Abschluss wartet am Mittwoch der Weltranglistendritte Polen (15.30 Uhr/alle ZDF-Livestream).

Das Aufgebot im Überblick

Anna Pogany (USA/LOVB Madison), Corina Glaab (Ladies in Black Aachen), Antonia Stautz (Allianz MTV Stuttgart), Lina Alsmeier (Italien/Igor Gorgonzola Novara), Lena Stigrot (Japan/Kurobe Aqua Fairies Toyama), Pia Timmer (USA/Atlanta Vibe), Hanna Orthmann (Türkei/Türk Hava Yollari SK), Emilia Weske (Italien/Volley Bergamo), Marie Schölzel (Japan/Queenseis Kariya), Anastasia Cekulaev (Italien/Reale Mutua Fenera Chieri ’76), Camilla Weitzel (Italien/Savino Del Bene Scandicci), Monique Strubbe (Italien/Volley Bergamo), Sarah Straube (Italien/Consolini Volley), Patricia Nestler (Dresdner SC)

