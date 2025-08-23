Volleyball-WM: Deutscher Kantersieg zum Start

SID 23.08.2025 • 13:33 Uhr Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft besiegt einen Außenseiter beim Auftakt der Weltmeisterschaft deutlich.

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Thailand die erste Pflichtaufgabe souverän gelöst. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich im ersten Gruppenspiel in Phuket mit 3:0 (25:22, 25:8, 25:20) gegen den Außenseiter Kenia durch.

Bereits am Montag (12.00 Uhr) gegen den Vietnam könnte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes den entscheidenden Schritt ins Achtelfinale machen.

Alsmeier und Weske führen Deutschland zum klaren Erfolg

Beste Scorerinnen am Samstag waren Außenangreiferin Lina Alsmeier und Diagonalspielerin Emilia Weske (jeweils 13 Punkte).

Gegen Kenia, in der Rangliste lediglich auf Rang 23 und damit zwölf Plätze hinter Deutschland, hatte das Team um Kapitänin Camilla Weitzel lediglich im ersten Satz kurze Startprobleme, danach besann sich die Mannschaft auf ihre Stärken und dominierte vor allem im zweiten Durchgang.

Showdown um den Gruppensieg: DVV-Frauen als Außenseiter gegen Polen

Zum ersten großen Kräftemessen kommt es erst am Ende der Gruppenphase, erstmalig nehmen die deutschen Frauen dabei die Außenseiterrolle ein: Gegen den Weltranglistendritten Polen geht es im abschließenden Vorrundenspiel (Mittwoch/15.30 Uhr) um den Gruppensieg.