Volleyball-Sensation: Italien krönt sich zum Weltmeister

Italiens Volleyballerinnen bleiben auch im Finale im fünften Satz nervenstark und krönen ein starkes Turnier.
© AFP/SID/LILLIAN SUWANRUMPHA
SID
Italiens Volleyballerinnen sind zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Die Auswahl von Nationaltrainer Julio Velasco setzte sich am Sonntag im spannenden Finale in Bangkok mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) gegen die Europameisterinnen aus der Türkei durch.

Im Achtelfinale hatten die Italienerinnen das deutsche Team klar ausgeschaltet (3:0).

Italien bezwingt Polen und Brasilien auf dem Weg ins Finale

Auf ihrem Weg ins Endspiel folgten nach dem Duell mit Deutschland und einer makellosen Gruppenphase Siege über Polen (3:0) und Brasilien (3:2). Auch gegen die Südamerikanerinnen, die vor drei Jahren im niederländischen Arnheim Silber geholt hatten, behielt Italien im entscheidenden fünften Satz die Nerven.

Für die Türkei ist Platz zwei das beste Abschneiden in ihrer WM-Geschichte, zuvor war der sechste Rang das beste Ergebnis gewesen.

Im nicht minder spannenden Spiel um Platz drei siegten die Brasilianerinnen mit 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) gegen Japan.

