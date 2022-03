Biathlon LIVE aus Otepää, Estland: Sprint der Herren mit Lesser heute im TV, Stream & Ticker

Los geht es am Donnerstag mit dem Sprint der Herren. Favorit ist Quentin Fillon Maillet. Als Führender im Gesamtweltcup gehört der Franzose auch in Estland zu den ganz großen Anwärtern auf den Sieg. Seine überragende Form bestätigte er mit zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Peking und beim letzten Weltcup-Wochenende in Kontiolahti.