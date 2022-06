Eiskunstlauf: Deutsche Top-Paare trennen sich

Die sportliche Zukunft von Sportsoldat Seegert, den in der Olympia-Kür in Peking nach einer zehntägigen Corona-Quarantäne die Kräfte verließen, ist noch ungewiss. Nach dem physischen Zusammenbruch des 29-Jährigen stand für ihn und seine Partnerin in Peking statt der erhofften Top-Ten-Platzierung am Ende nur der 16. und letzte Platz zu Buche.