Skilanglauf-Drama: 19-jähriges Langlauf-Talent aus Slowenien tödlich verunglückt

Hana Mazi Jamnik ist am Donnerstag beim Training auf Skirollern von einem Lastwagen erfasst worden und verstorben. Zwar wurde die 19-Jährige nach Polizeiangaben noch per Hubschrauber in das Universitätsklinikum in Stavanger gebracht , dort konnten die Ärzte aber nur noch den Tod feststellen.