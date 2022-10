Ski Alpin: Hoffnung für Matterhorn-Premiere im Weltcup

Vor einer Woche waren die Prognosen noch deutlich schlechter. „Wenn wir in den nächsten Wochen nicht die nötige Unterstützung von der Natur erhalten, wird es am Monatsende keine Weltcuprennen geben“, befürchtete Trinkl. Zusätzlich erschwert wird die Präparierung der Piste durch das Verbot von Kunstschnee in bestimmten Streckenabschnitten. „Wir haben aus ökologischen Gründen vereinbart, dass die Gletscher-Passagen auf dieser Abfahrt nicht künstlich beschneit werden dürfen“, erklärte Diego Züger, Marketing-Chef von Swiss-Ski.