Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verraten Beziehungs-Details

Glücklich ist sie inzwischen vor allem darüber, dass sie mit Kilde, der bei Olympia 2022 in Peking eine Silber- und eine Bronzemedaille gewann, einen Partner mit dem gleichen Berufsbild gefunden hat. „Es ist ziemlich cool, in so einer Beziehung zu sein“, freut sie sich über das gegenseitige Verständnis für die Verpflichtungen des jeweils anderen.