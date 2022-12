Biathlon: Ein Hobby-Rapper mit deutschem Pass nähert sich der Weltspitze

Hartweg ist in Karlsruhe geboren und hat als Sohn eines deutschen Vaters auch die deutsche Staatsbürgerschaft, ist aber in der Schweiz und zwischenzeitlich in England aufgewachsen. Mit seinem Coup in Finnland sorgte er vor allem in der sportlichen Heimat Aufmerksamkeit und lenkte damit auch den Blick auf seine nicht alltägliche Zweitkarriere: Unter seinem Künstlernamen „Nik Perry“ hat er schon mehrere Rap-Alben veröffentlicht.